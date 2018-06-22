Мессі, чао! Фанати Бразилії присвятили пісню провальній збірній Аргентині. ВІДЕО





Провал збірної Аргентини порадував не лише тих, хто відверто не любить Ліонеля Мессі, або просто тих, хто кайфує від невдач фаворитів або полює за такими подіями у букмекерських конторах.

Принципові суперники аргентинців бразильці й взагалі присвятили цілу пісню Мессі та Ко.

Перед матчем Бразилія - Коста-Рика (2:0) у Санкт-Петербурзі фанати селесао на мотив відомої за совєцьких часів італійської пісні Белла чао заспівали свої куплети: "А ді Марія, а Маскерано, а Мессі чао, Мессі чао, Мессі чао-чао-чао". І все це - під запальний суто бразильський супровід перкусії.

Вийшло доволі весело.

Хит дня от бразильцев:

O DI MARIAAAAA

O MASCHERANOOOO

O MESSI CIAO MESSI CIAO MESSI CIAO CIAO CIAO #BRA #BRACRC #WorldCup pic.twitter.com/Is6jZBmZIk — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, що в активі Аргентини - лише одне очко після двох матчів. Заключний поєдинок альбіселесте проведуть проти Нігерії 26 червня.

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