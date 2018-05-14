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03.06.2018  12:55

Наш герой - Сергій Ребров. ФОТО. ВІДЕО

Сергій Ребров забиває в ворота Ньюкасла в ЛЧ 1997/98

3 червня, святкує свій 44-й день народження легенда київського Динамо та збірної України Сергій Ребров.

Вихованець донецького Шахтаря, який став іконою для київських уболівальників є другим бомбардиром в історії чемпіонатів України (після Максима Шацьких) та збірної України (після Андрія Шевченка), а також став першим гравцем, який забив у чемпіонаті України сто голів.

Ребров - дев'ятиразовий чемпіон України, семиразовий володар Кубку України у складі Динамо.

Також сьогоднішній іменинник двічі вигравав чемпіонат Росії у складі Рубіну та чемпіонат Туреччини разом з Фенербахче.

Є одним з чотирьох гравців, які забивали у 5 стартових матчах Ліги чемпіонів (у сезоні 1997/98).

Солодка парочка Ребров-Шевченко наводида жах на захисників у кінці 90-х

Тренерську кар'єру розпочав в рідному Динамо, з яким виграв два чемпіонські титули, два Кубки України та один Суперкубок.

Після роботи в Динамо очолював саудівський Аль-Аглі.

Двічі потрапляв до списку 50-ти найкращих тренерів світу за версією видання FourFourTwo.

Нагадаємо, що Сергій Ребров назвав свою команду-мрію.

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