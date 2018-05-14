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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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03.06.2018  13:53

Крава - гол. ВІДЕО

Артем Кравець

3 червня 29-й день народження святкує відомий український футболіст Артем Кравець.

У багатьох уболівальників Кравець асоціюється з дублем у ворота Валенсії в 1/16 фіналу Кубку УЄФА 2008/09.

Раніше Чемпіон писав про Сергія Реброва.

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