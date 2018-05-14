Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
105 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 13:53
Крава - гол. ВІДЕО
|Артем Кравець
3 червня 29-й день народження святкує відомий український футболіст Артем Кравець.
У багатьох уболівальників Кравець асоціюється з дублем у ворота Валенсії в 1/16 фіналу Кубку УЄФА 2008/09.
Раніше Чемпіон писав про Сергія Реброва.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій