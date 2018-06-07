Кравець: За півроку буду готовий грати за Барселону. ВІДЕО

Артем Кравець / скрін з відео

Форвард збірної України Артем Кравець зі своєю дружино Анною займалися, займаються та будуть займатися благодійністю.

Про це заявив сам колишній форвард Динамо в черговому випуску "отдушивдушу".

Про своє життя в Туреччині, каталонську Барселону, зарплатню Гармаша дивіться у відео:

Раніше Чемпіон згадував епічний дубль Кравця у ворота Валенсії.

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