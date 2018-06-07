Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
102 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 11:38 - Андрій Твердохліб
Кравець: За півроку буду готовий грати за Барселону. ВІДЕО
|Артем Кравець / скрін з відео
Форвард збірної України Артем Кравець зі своєю дружино Анною займалися, займаються та будуть займатися благодійністю.
Про це заявив сам колишній форвард Динамо в черговому випуску "отдушивдушу".
Про своє життя в Туреччині, каталонську Барселону, зарплатню Гармаша дивіться у відео:
Раніше Чемпіон згадував епічний дубль Кравця у ворота Валенсії.
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