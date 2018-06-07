Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
697 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 07:15
Шевченко не виконав умови контракту з ФФУ, - журналіст. ВІДЕО
|Андрій Шевченко
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не виконав умови контракту з ФФУ.
Про це заявив у програмі ТаТоТаке відомий журналіст Сергій Болотніков.
Це та багато інших цікавих інсайдів дивіться в черговому випуску програми:
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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