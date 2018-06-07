Шевченко не виконав умови контракту з ФФУ, - журналіст. ВІДЕО

Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не виконав умови контракту з ФФУ.

Про це заявив у програмі ТаТоТаке відомий журналіст Сергій Болотніков.

Це та багато інших цікавих інсайдів дивіться в черговому випуску програми:

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua