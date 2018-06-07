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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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07.06.2018  07:15

Шевченко не виконав умови контракту з ФФУ, - журналіст. ВІДЕО

Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не виконав умови контракту з ФФУ.

Про це заявив у програмі ТаТоТаке відомий журналіст Сергій Болотніков.

Це та багато інших цікавих інсайдів дивіться в черговому випуску програми:

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