Неймар, Озіл, Кейн та інші: знаменитий кінорежисер презентував кліп про ЧС-2018. ВІДЕО

Месут Озіл / скрін з відео

Видатний британський кінорежисер Гай Річі відзняв кліп про ЧС-2018, який днями розпочнеться в Росії.

Окрім зірок світового футболу в кліпі присутня й легендарна тенісистка Серена Вільямс.

Раніше Чемпіон писав про надзвичайний вчинок Месута Озіла.

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