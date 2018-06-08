Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
37 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.06.2018 14:28
Неймар, Озіл, Кейн та інші: знаменитий кінорежисер презентував кліп про ЧС-2018. ВІДЕО
|Месут Озіл / скрін з відео
Видатний британський кінорежисер Гай Річі відзняв кліп про ЧС-2018, який днями розпочнеться в Росії.
Окрім зірок світового футболу в кліпі присутня й легендарна тенісистка Серена Вільямс.
Раніше Чемпіон писав про надзвичайний вчинок Месута Озіла.
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