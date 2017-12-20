184 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.12.2017 14:48
Мейвезер: Ломаченку варто битися з Гарсією
|Флойд Мейвезер
Василю Ломаченку варто піднятися у вазі для бою з Майкі Гарсією.
Таку думку Fight Hype висловив колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер.
"Поки що незрозуміло, Ломаченко дійсно настільки крутий, як про нього говорять або ж ні. Щоб зрозуміти, необхідно провести поєдинок між ним і Майкі Гарсією", - впевнений Флойд.
"По-справжньому великі бійці піднімалися у вазі заради нових викликів. Це моя думка. Я вважаю, що їм варто побитися", - підсумував Мейвезер.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко звернувся до Мейвезера.
Також була інформація, що Ломаченко морально знищує суперників.
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