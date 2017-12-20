Мейвезер: Ломаченку варто битися з Гарсією

Флойд Мейвезер

Василю Ломаченку варто піднятися у вазі для бою з Майкі Гарсією.

Таку думку Fight Hype висловив колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер.

"Поки що незрозуміло, Ломаченко дійсно настільки крутий, як про нього говорять або ж ні. Щоб зрозуміти, необхідно провести поєдинок між ним і Майкі Гарсією", - впевнений Флойд.

"По-справжньому великі бійці піднімалися у вазі заради нових викликів. Це моя думка. Я вважаю, що їм варто побитися", - підсумував Мейвезер.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко звернувся до Мейвезера.

Також була інформація, що Ломаченко морально знищує суперників.