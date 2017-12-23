Чемпіон світу підняв тему расизму у боксі

Деонтей Вайлдер. Фото: BoxingScene

Чемпіон світу за версією WBC у суперважків категорії американець Деонтей Вайлдер вважає, що колір шкіри впливає на популярність того чи іншого боксера.

Про це він заявив в інтерв'ю британському виданню The Guardian.

За словами Вайлдера, в США існує проблема із популярністю місцевих боксерів - на його думку, іноземних бійців американці люблять набагато більше.

"Випадкові вболівальники слухають те, що говорять так звані експерти, які принижують американських боксерів та захоплюються іноземними. Ми приймаємо іноземців, але при цьому не помічаємо наших бійців. І це велика проблема, цими боксерами захоплюються на їхній батьківщині", - вважає Вайлдер.

"І ще. У нас багато хто волів би не піднімати тему расизму. Але я реаліст. Я бачу, що відбувається насправді: якби я був з будь-яким іншим кольором шкіри, тільки не чорним, все було б інакше", - додав чемпіон.

Нагадаємо, 32-річний Вайлдер провів на професіональному рингу 39 матчів, здобувши 38 перемог нокаутом. Цікаво, що єдину недострокову перемогу Вайлдер здобув якраз у першому чемпіонському матчі проти канадця Бермейна Стіверна на початку 2015 року.

Нагадаємо, на початку грудня Вайлдер прямо біля рингу домовився про зустріч із Луїсом Ортісом.

Також у другій половині 2017-го Вайлдер активно добивається поєдинку із володарем трьох чемпіонських поясів англійцем Ентоні Джошуа.