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27.12.2017  14:50

Ломаченко - другий в рейтингу найкращих боксерів року за версією ESPN

Василь Ломаченко

Авторитетний американський сайт ESPN обрав найкращого боксера 2017-го року.

Друге місце дісталося українському чемпіону світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василю Ломаченку.

Журналіст видання Ден Рафаель присудив перемогу 30-річному напівлегковику Теренсу Кроуфорду.

Як відомо, раніше Ломаченка назвали найкращим боксером року.

Також була інформація, що Ломаченко отримав чергове визнання.
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