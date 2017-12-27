99 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.12.2017 14:50
Ломаченко - другий в рейтингу найкращих боксерів року за версією ESPN
|Василь Ломаченко
Авторитетний американський сайт ESPN обрав найкращого боксера 2017-го року.
Друге місце дісталося українському чемпіону світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василю Ломаченку.
Журналіст видання Ден Рафаель присудив перемогу 30-річному напівлегковику Теренсу Кроуфорду.
Як відомо, раніше Ломаченка назвали найкращим боксером року.
Також була інформація, що Ломаченко отримав чергове визнання.
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