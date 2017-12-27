Ломаченко - другий в рейтингу найкращих боксерів року за версією ESPN

Василь Ломаченко

Авторитетний американський сайт ESPN обрав найкращого боксера 2017-го року.

Друге місце дісталося українському чемпіону світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василю Ломаченку.

Журналіст видання Ден Рафаель присудив перемогу 30-річному напівлегковику Теренсу Кроуфорду.

Як відомо, раніше Ломаченка назвали найкращим боксером року.

Також була інформація, що Ломаченко отримав чергове визнання.