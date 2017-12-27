Хитров розповів, коли він проведе наступний бій
|Євген Хитров/Twitter
Український боксер-середньоваговик Євген Хитров проведе наступний бій у березні-квітні.
Про це він розповів під час прямої трансляції у мережі Instagram.
"Не знаю, коли буде наступний бій. Напевно, в березні або квітні, як я вже говорив", - розповів Хитров.
"Під час різдвяних свят не тренуюся, відпочиваю. Я щороку боксував, але в цей раз вирішив провести час у колі сім'ї", - цитує українського боксера СпортАрена.
Нагадаємо, в останнє Хитров виходив в ринг 11 грудня, коли він достроково у другому раунді розібрався із домініканцем Джонатаном Батістою.
Цей бій став для українця другим після прикрої поразки представнику США Імманувелю Аліма (17-0-1, 10 КО).
Раніше повідомлялося, що Хитров та Постол піднялися на другі позиції рейтингу WBC у своїх вагових категоріях.
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