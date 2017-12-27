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27.12.2017  21:39

Хитров розповів, коли він проведе наступний бій

 Євген Хитров/Twitter

Український боксер-середньоваговик Євген Хитров проведе наступний бій у березні-квітні.

Про це він розповів під час прямої трансляції у мережі Instagram.

"Не знаю, коли буде наступний бій. Напевно, в березні або квітні, як я вже говорив", - розповів Хитров. 

"Під час різдвяних свят не тренуюся, відпочиваю. Я щороку боксував, але в цей раз вирішив провести час у колі сім'ї", - цитує українського боксера СпортАрена.

Нагадаємо, в останнє Хитров виходив в ринг 11 грудня, коли він достроково у другому раунді розібрався із домініканцем Джонатаном Батістою

Цей бій став для українця другим після прикрої поразки представнику США Імманувелю Аліма (17-0-1, 10 КО).

Раніше повідомлялося, що Хитров та Постол піднялися на другі позиції рейтингу WBC у своїх вагових категоріях.


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