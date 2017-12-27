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27.12.2017  22:57

Ломаченко відреагував на виклик від Тайсона Ф'юрі

 Василь Ломаченко/Top Rank

Чемпіон світу за версією WBO у напівлегкій ваговій категорії Василь Ломаченко не сприймав всерйоз виклик на бій від суперважковаговика Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів сам український боксер. 

"Він - дорослий та грамотний хлопець. Тому я впевнений, що це був жарт. Принаймні саме так я і сприйняв його слова", - заявив Ломаченко напередодні у Києві. 

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі запропонував Ломаченку піднятися у суперважку категорію (вище 90,8 кг), після чого він "надере йому зад". 

Раніше Віталій Кличко порадив Ф'юрі вживати менше кокаїну та стероїдів.

Також Ломаченко назвав умови переходу у легку вагову категорію.
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