249 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.12.2017 22:57
Ломаченко відреагував на виклик від Тайсона Ф'юрі
|Василь Ломаченко/Top Rank
Чемпіон світу за версією WBO у напівлегкій ваговій категорії Василь Ломаченко не сприймав всерйоз виклик на бій від суперважковаговика Тайсона Ф'юрі.
Про це розповів сам український боксер.
"Він - дорослий та грамотний хлопець. Тому я впевнений, що це був жарт. Принаймні саме так я і сприйняв його слова", - заявив Ломаченко напередодні у Києві.
Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі запропонував Ломаченку піднятися у суперважку категорію (вище 90,8 кг), після чого він "надере йому зад".
Раніше Віталій Кличко порадив Ф'юрі вживати менше кокаїну та стероїдів.
Також Ломаченко назвав умови переходу у легку вагову категорію.
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