Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
149 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
28.12.2017  13:51

Останній бій у кар'єрі Володимира Кличка отримав ще одне визнання. ВІДЕО

 Володимир Кличко програв Ентоні Джошуа у квітні 2017-го/Showtime

Бій Володимир Кличко - Ентоні Джошуа вчергове визнали найкращим боксерським поєдинком у 2017 році. 

Таке рішення прийняв авторитетний портал FightNews

Українець та британець зустрічалися 29 квітня на стадіоні Вемблі у Лондоні, на кону двобою були чемпіонські пояси IBF, IBO та WBA. 

Джошуа завершив матч перемогою технічним нокаутом у 10-му раунді. 

Раніше повідомлялося, що бій Кличка та Джошуа було визнано найкращим у 2017 році за версією HBO. Також цей матч отримав визнання від BoxingScene.

Через декілька місяців після бою Кличко оголосив про завершення кар'єри, незважаючи на попередню угоду про матч-реванш.
Читай також
Джошуа планує забрати ще один титул, яким колись володів Кличко
Джошуа: На відміну від Вайлдера Кличко - справжній професіонал
Тайсон Фьюрі: Джошуа не грався з Кличком так, як я


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
17:24
Футбол. Керманич Ліверпуля пояснив, чому за ван Дейка виклали рекордну суму
16:59
Бокс. Епатажний Бріггз зробив зухвалу заяву щодо Тайсона Ф'юрі
16:25
Футбол. Перехід екс-гравця Шахтаря у Серію А поки що відкладено
15:59
Футбол. Провідний захисник Зорі залишає команду
15:36
Футбол. Тренерська мелодрама у Вересі: з'явилися несподівані кандидати на місце Вірта
15:17
Бокс. Усик - Брієдіс: українець завершив перший етап підготовки до бою
14:52
Легка атлетика. Визначено найкращих легкоатлетів України у 2017 році
14:37
Футзал. Енергія на виїзді розгромила Титан у матчі 15-го туру Екстраліги
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!