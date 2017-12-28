149 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.12.2017 13:51
Останній бій у кар'єрі Володимира Кличка отримав ще одне визнання. ВІДЕО
|Володимир Кличко програв Ентоні Джошуа у квітні 2017-го/Showtime
Бій Володимир Кличко - Ентоні Джошуа вчергове визнали найкращим боксерським поєдинком у 2017 році.
Таке рішення прийняв авторитетний портал FightNews.
Українець та британець зустрічалися 29 квітня на стадіоні Вемблі у Лондоні, на кону двобою були чемпіонські пояси IBF, IBO та WBA.
Джошуа завершив матч перемогою технічним нокаутом у 10-му раунді.
Раніше повідомлялося, що бій Кличка та Джошуа було визнано найкращим у 2017 році за версією HBO. Також цей матч отримав визнання від BoxingScene.
Через декілька місяців після бою Кличко оголосив про завершення кар'єри, незважаючи на попередню угоду про матч-реванш.
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