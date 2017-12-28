Останній бій у кар'єрі Володимира Кличка отримав ще одне визнання. ВІДЕО

Володимир Кличко програв Ентоні Джошуа у квітні 2017-го/Showtime

Бій Володимир Кличко - Ентоні Джошуа вчергове визнали найкращим боксерським поєдинком у 2017 році.

Таке рішення прийняв авторитетний портал FightNews.

Українець та британець зустрічалися 29 квітня на стадіоні Вемблі у Лондоні, на кону двобою були чемпіонські пояси IBF, IBO та WBA.

Джошуа завершив матч перемогою технічним нокаутом у 10-му раунді.

Раніше повідомлялося, що бій Кличка та Джошуа було визнано найкращим у 2017 році за версією HBO. Також цей матч отримав визнання від BoxingScene.

Через декілька місяців після бою Кличко оголосив про завершення кар'єри, незважаючи на попередню угоду про матч-реванш.