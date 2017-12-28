66 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.12.2017 15:17
Усик - Брієдіс: українець завершив перший етап підготовки до бою
Олександр Усик завершив перший етап підготовки до бою із латвійцем Майрісом Брієдісом.
Усик готувався до півфанальної зустрічі WBSS у Буковелі, а час, що залишився до бою 27 січня, проведе у Ризі.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Усик опублікував фото із валізою та підписав її "Ми у Ригу".
Нагадаємо, бій відбудеться 27 січня у столиці Латвії на Арена-Рига.
Раніше Усик розповів про боксерів, які допомагають йому готуватися до Бріедіса.
Також Усик показав своє силове тренування під час підготовки до бою із латвійцем.
Як повідомлялося, Усик пояснив, чому бій відбудеться не в Україні, а у Латвії.
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