Епатажний Бріггз зробив зухвалу заяву щодо Тайсона Ф'юрі

Шеннон Бріггз та Тайсон Ф'юрі/BoxingScene

Боксер-ветеран Шеннон Бріггз пообіцяв нокаутувати британця Тайсона Ф'юрі за один раунд.

За словами американця, якщо його бій із Тайсоном відбудеться, то він завершиться дуже швидко.

"Один раунд. Мені потрібен лише один раунд. І тоді суперник відчує силу мого удару", - заявив Бріггз.

"Ми схожі з Ф'юрі за стилем. Тому ми одразу почнемо боксувати у центрі рингу. Якщо він почне свої штучки, я проведу швидку комбіінацію та вирублю його", - цитує американця The Sun.

Нагадаємо, що Бріггз за свою довгу кар'єру провів понад 60 поєдинків. Він не виходив у ринг з травня 2016 року. Зараз 46-річний боксер активно тренується та планує повернення у 2018 року.

При цьому Ф'юрі, який не проводив бої з моменту виграшу у Володимира Кличка восени 2015-го, планує провести бій у квітні.