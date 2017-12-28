Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
20 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
28.12.2017  16:59

Епатажний Бріггз зробив зухвалу заяву щодо Тайсона Ф'юрі

 Шеннон Бріггз та Тайсон Ф'юрі/BoxingScene

Боксер-ветеран Шеннон Бріггз пообіцяв нокаутувати британця Тайсона Ф'юрі за один раунд.

За словами американця, якщо його бій із Тайсоном відбудеться, то він завершиться дуже швидко.

"Один раунд. Мені потрібен лише один раунд. І тоді суперник відчує силу мого удару", - заявив Бріггз. 

"Ми схожі з Ф'юрі за стилем. Тому ми одразу почнемо боксувати у центрі рингу. Якщо він почне свої штучки, я проведу швидку комбіінацію та вирублю його", - цитує американця The Sun.

Нагадаємо, що Бріггз за свою довгу кар'єру провів понад 60 поєдинків. Він не виходив у ринг з травня 2016 року. Зараз 46-річний боксер активно тренується та планує повернення у 2018 року.

При цьому Ф'юрі, який не проводив бої з моменту виграшу у Володимира Кличка восени 2015-го, планує провести бій у квітні.


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
17:24
Футбол. Керманич Ліверпуля пояснив, чому за ван Дейка виклали рекордну суму
16:59
Бокс. Епатажний Бріггз зробив зухвалу заяву щодо Тайсона Ф'юрі
16:25
Футбол. Перехід екс-гравця Шахтаря у Серію А поки що відкладено
15:59
Футбол. Провідний захисник Зорі залишає команду
15:36
Футбол. Тренерська мелодрама у Вересі: з'явилися несподівані кандидати на місце Вірта
15:17
Бокс. Усик - Брієдіс: українець завершив перший етап підготовки до бою
14:52
Легка атлетика. Визначено найкращих легкоатлетів України у 2017 році
14:37
Футзал. Енергія на виїзді розгромила Титан у матчі 15-го туру Екстраліги
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!