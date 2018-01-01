Екс-чемпіон світу: Не думаю, що Гарсія на одному рівні з Ломаченком

Тоні Белью

Василь Ломаченко переможе в поєдинку проти Майкі Гарсії.

Таку думку висловив екс-чемпіон світу за версією WBC в першій важкій вазі Тоні Беллью.

"Вважаю, Ломаченко переможе, але Гарсія створить йому проблеми, з якими він не стикався раніше - сила, опір удару, габарити. Я не думаю, що Гарсія перебуває на тому ж рівні, що і Ломаченко, коли справа стосується боксерського інтелекту, руху ніг і іншого", - сказав він.

"Це буде хороший бій, тому що Гарсія ніколи не відступить. Він може сильно вдарити обома руками і буде представляти різні загрози для Василя Ломаченка, але в кінцевому підсумку закінчить бій поразкою", - цитує Белью tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Флойд Мейвезер вважає, що Ломаченко не отримує всіх зароблених грошей за свої бої.

Як відомо, Ломаченко став боксером 2017 року за версією HBO.