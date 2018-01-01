Екс-чемпіон світу: Не думаю, що Гарсія на одному рівні з Ломаченком
|Тоні Белью
Василь Ломаченко переможе в поєдинку проти Майкі Гарсії.
Таку думку висловив екс-чемпіон світу за версією WBC в першій важкій вазі Тоні Беллью.
"Вважаю, Ломаченко переможе, але Гарсія створить йому проблеми, з якими він не стикався раніше - сила, опір удару, габарити. Я не думаю, що Гарсія перебуває на тому ж рівні, що і Ломаченко, коли справа стосується боксерського інтелекту, руху ніг і іншого", - сказав він.
"Це буде хороший бій, тому що Гарсія ніколи не відступить. Він може сильно вдарити обома руками і буде представляти різні загрози для Василя Ломаченка, але в кінцевому підсумку закінчить бій поразкою", - цитує Белью tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Флойд Мейвезер вважає, що Ломаченко не отримує всіх зароблених грошей за свої бої.
Як відомо, Ломаченко став боксером 2017 року за версією HBO.
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua