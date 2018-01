Ломаченко пообіцяв додати поясів у свою колекцію

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко пообіцяв у 2018 році додати в свою колекцію нові пояси.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

2017 was a fun year but 2018 you will see a even better me. You all will see me add some new belts to my collection. Happy New Year everyone! pic.twitter.com/N780d4QYIU