Ломаченко пообіцяв додати поясів у свою колекцію

Василь Ломаченко

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко пообіцяв у 2018 році додати в свою колекцію нові пояси.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

2017 was a fun year but 2018 you will see a even better me. You all will see me add some new belts to my collection. Happy New Year everyone! pic.twitter.com/N780d4QYIU — Hi-Tech Lomachenko (@VasylLomachenko) 1 січня 2018 р.

"2017-й був веселим роком, але в 2018-му ви побачите кращого мене. В цьому році я додам нові пояси в свою колекцію. Всіх з Новим роком!", - написав Ломаченко.

Як відомо, раніше Ломаченко отримав найпрестижнішу нагороду у боксі.