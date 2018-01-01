199 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.01.2018 22:27
Ломаченко пообіцяв додати поясів у свою колекцію
|Василь Ломаченко
Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко пообіцяв у 2018 році додати в свою колекцію нові пояси.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
2017 was a fun year but 2018 you will see a even better me. You all will see me add some new belts to my collection. Happy New Year everyone! pic.twitter.com/N780d4QYIU— Hi-Tech Lomachenko (@VasylLomachenko) 1 січня 2018 р.
"2017-й був веселим роком, але в 2018-му ви побачите кращого мене. В цьому році я додам нові пояси в свою колекцію. Всіх з Новим роком!", - написав Ломаченко.
Як відомо, раніше Ломаченко отримав найпрестижнішу нагороду у боксі.
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