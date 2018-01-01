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01.01.2018  22:27

Ломаченко пообіцяв додати поясів у свою колекцію

Василь Ломаченко

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко пообіцяв у 2018 році додати в свою колекцію нові пояси.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"2017-й був веселим роком, але в 2018-му ви побачите кращого мене. В цьому році я додам нові пояси в свою колекцію. Всіх з Новим роком!", - написав Ломаченко.

Як відомо, раніше Ломаченко отримав найпрестижнішу нагороду у боксі.
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