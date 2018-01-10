Український гігант нокаутував чергового опонента

Олександр Захожий

Перспективний український супертяж Олександр Захожий (6-0, 5 КО), зріст якого складає 207 см, здобув свою шосту перемогу на професійному ринзі.

У поєдинку, який проходив в місті Карлсруе, Німеччина, 24-річний українець нокаутував у першому раунді 40-річного угорського боксера Золтана Чалу (11-15, 9 КО), пише boxingnews.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Захожий здобув п'яту перемогу нокаутом.