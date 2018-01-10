Російський чемпіон світу довів до істерики своїх співвітчизників проукраїнським відео

Сєргєй Ковальов



Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі росіянин Сєргєй Ковальов викликав серйозний резонанс в мережі.

Ролик, який кращий боксер Росії виклав у себе в Instagram, спровокував справжню істерику у його шанувальників з РФ.

Підписники 34-річного Ковальова в кращих традиціях головних пропагандистів країни Кисельова і Соловйова миттєво стали поливати Сергія брудом.

Ось деякі коментарі:

"Боже, це ж вбивці, як можна було їх рекламувати, який там люби, вони дітей ракетами закидають !!! Мозку немає у того, хто такі речі розміщує на своїх сторінках".

"Сергій, при всій повазі, це перебір. Від рук цих волелюбних, сотні дітей на Донбасі вже загинули, а багато хто до цих пір по підвалах сидять".

"Воїни УПА їдуть стріляти мирних".

Однак більшість підписників позитивно відреагували на пост Ковальова, підтримавши чемпіона:

"Зачепило".

"Відмінне відео".

"У 90% людей мозок з'їдений держ телеканалами ... сумно".

"Заповажав Вас !!! Спорт поза політикою. А ті у кого "Кисельов головного мозку", надягають парадну сорочку і відправляються на х * й!".

"Красава".

"Слава Україні".

Нагадаємо, що в листопаді 2017 року Ковальов в другому раунді нокаутував українця Шабранського.

Наступним суперником росіянина ЗМІ називають Олександра Гвоздика.