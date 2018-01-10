Російський чемпіон світу довів до істерики своїх співвітчизників проукраїнським відео
|Сєргєй Ковальов
Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі росіянин Сєргєй Ковальов викликав серйозний резонанс в мережі.
Ролик, який кращий боксер Росії виклав у себе в Instagram, спровокував справжню істерику у його шанувальників з РФ.
Підписники 34-річного Ковальова в кращих традиціях головних пропагандистів країни Кисельова і Соловйова миттєво стали поливати Сергія брудом.
Ось деякі коментарі:
"Боже, це ж вбивці, як можна було їх рекламувати, який там люби, вони дітей ракетами закидають !!! Мозку немає у того, хто такі речі розміщує на своїх сторінках".
"Сергій, при всій повазі, це перебір. Від рук цих волелюбних, сотні дітей на Донбасі вже загинули, а багато хто до цих пір по підвалах сидять".
"Воїни УПА їдуть стріляти мирних".
Однак більшість підписників позитивно відреагували на пост Ковальова, підтримавши чемпіона:
"Зачепило".
"Відмінне відео".
"У 90% людей мозок з'їдений держ телеканалами ... сумно".
"Заповажав Вас !!! Спорт поза політикою. А ті у кого "Кисельов головного мозку", надягають парадну сорочку і відправляються на х * й!".
"Красава".
"Слава Україні".
Нагадаємо, що в листопаді 2017 року Ковальов в другому раунді нокаутував українця Шабранського.
Наступним суперником росіянина ЗМІ називають Олександра Гвоздика.
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua