Головкін та Альварес проведуть матч-реванш навесні

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, IBF в середній вазі Гєннадій Головкін і мексиканець Сауль Альварес домовилися про проведення повторного поєдинку.

Про це повідомляє офіційний сайт WBC.

За інформацією Всесвітньої боксерської ради, реванш відбудеться 5 травня 2018 року, місце зустрічі поки залишається невідомим.

Нагадаємо, що перший бій, який пройшов у вересні минулого року в Лас-Вегасі, завершився внічию.

Один із суддів віддав перемогу Канело (118:110), другий - його казахстанців (115:113), а третій вважав, що обидва боксери виглядали гідно (114:114).

