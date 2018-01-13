Головкін та Альварес проведуть матч-реванш навесні
|Гєннадій Головкін v Сауль Альварес
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, IBF в середній вазі Гєннадій Головкін і мексиканець Сауль Альварес домовилися про проведення повторного поєдинку.
Про це повідомляє офіційний сайт WBC.
За інформацією Всесвітньої боксерської ради, реванш відбудеться 5 травня 2018 року, місце зустрічі поки залишається невідомим.
Нагадаємо, що перший бій, який пройшов у вересні минулого року в Лас-Вегасі, завершився внічию.
Один із суддів віддав перемогу Канело (118:110), другий - його казахстанців (115:113), а третій вважав, що обидва боксери виглядали гідно (114:114).
#GGGCanelo2 on May 5, location TBA!— World Boxing Council (@WBCBoxing) 12 січня 2018 р.
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Раніше повідомлялося, що українець Сергій Дерев'янченко зустрінеться з переможцем реваншу Головкін - Альварес.
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