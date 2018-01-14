248 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.01.2018 21:21
Перспективний українець здобув другу перемогу на професійному ринзі
|Дмитро Митрофанов
Перспективний середньоваговик Дмитро Митрофанов (2-0, 1 КО) здобув свою другу перемогу на професійному ринзі.
Українець здолав одноголосним рішенням суддів американця Маркуса Вілліса (17-5-2, 4 КО).
Бій Митрофанова з Віллісом був восьмираундовим, і закінчився перемогою українського боксера з рахунком 80:72 на картах всіх трьох суддів, пише boxingnews.com.ua.
Нагадаємо, що дебютував Дмитро в профі в жовтні 2017 року, зупинивши в четвертому раунді небитого раніше Брендона Меддокса.
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