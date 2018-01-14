Перспективний українець здобув другу перемогу на професійному ринзі

Дмитро Митрофанов

Перспективний середньоваговик Дмитро Митрофанов (2-0, 1 КО) здобув свою другу перемогу на професійному ринзі.

Українець здолав одноголосним рішенням суддів американця Маркуса Вілліса (17-5-2, 4 КО).

Бій Митрофанова з Віллісом був восьмираундовим, і закінчився перемогою українського боксера з рахунком 80:72 на картах всіх трьох суддів, пише boxingnews.com.ua.

Нагадаємо, що дебютував Дмитро в профі в жовтні 2017 року, зупинивши в четвертому раунді небитого раніше Брендона Меддокса.