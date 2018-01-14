Спаринг-партнер Усика: Найбільше в Києві мене шокувала їжа

Олександр Усик і Айзек Чемберлен

Спаринг-партнера Олександра Усика важковаговика Айзека Чемберлена найбільше в Києві шокувала їжа.

Про це розповів сам боксер.

"Якщо чесно, то тут трохи похмуро. Але я сюди приїхав не для того, щоб гуляти і насолоджуватися краєвидами. Ми базуємося прямо в центрі міста Київ", - сказав він.

"Що тут найгірше? Їжа! Це просто якесь божевілля... Так, нам дають на сніданок кашу, але цю кашу подають з курчам! Я їм і те, й те, але я ніколи раніше їх не змішував. Кальмари, восьминоги, буряк - це добре, але не так, як тут їх готують", - цитує Чемберлена 24boxing.com.ua.

Як відомо, раніше стало відомо, скільки Усик може заробити за бій з Брієдісом.