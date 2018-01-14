271 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]14.01.2018 22:15
Спаринг-партнер Усика: Найбільше в Києві мене шокувала їжа
|Олександр Усик і Айзек Чемберлен
Спаринг-партнера Олександра Усика важковаговика Айзека Чемберлена найбільше в Києві шокувала їжа.
Про це розповів сам боксер.
"Якщо чесно, то тут трохи похмуро. Але я сюди приїхав не для того, щоб гуляти і насолоджуватися краєвидами. Ми базуємося прямо в центрі міста Київ", - сказав він.
"Що тут найгірше? Їжа! Це просто якесь божевілля... Так, нам дають на сніданок кашу, але цю кашу подають з курчам! Я їм і те, й те, але я ніколи раніше їх не змішував. Кальмари, восьминоги, буряк - це добре, але не так, як тут їх готують", - цитує Чемберлена 24boxing.com.ua.
Як відомо, раніше стало відомо, скільки Усик може заробити за бій з Брієдісом.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua