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16.01.2018  19:12

У Ломаченка намалювався ще один потенційний суперник. ВІДЕО

 Абнер Марес/LA Times

Мексиканський боксер Абнер Марес, який володіє титулом чемпіона світу WBA у напівлегкій вазі, хоче зустрітися із Василем Ломаченком. 

Про це мексиканець заявив в інтерв'ю EsNews Boxing.

Відповідаючи на питання кореспондента про можливого суперника, він зазначив, що не проти піднятися у категорію до 59,0 кг, в якій чемпіонськими титулами WBO та WBA володіють відповідно Василь Ломаченко та пуерториканець Альберто Мачадо. 

"Ломаченко? Я б хотів би цього бою. Хтось каже, що я боюсь зустрічатися з ним, проте це не так. Якщо ти боєць, то будеш битися із будь-ким. Я готовий зустрітися із будь-яким суперником", - заявив Марес. 

Зазначимо, що свій останній бій Марес провів у жовтні 2017 року, перемігши суддівським рішенням співвітчизника Андреаса Гутьєрреса.

Нагадаємо, недавно колишній чемпіон світу Роберт Герреро заявив, що Майкі Гарсія міг би перемогти Ломаченка.

Як відомо, зустріч Ломаченка та Гарсія може відбутися лише, якщо українець перейде у легку вагову категорію (до 61,2 кг)

Раніше Ломаченко заявив, що дуже хоче двобою із Гарсією, проте його не так легко організувати
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