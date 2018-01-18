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18.01.2018  18:40

Боб Арум: Ломаченко і Пакьяо можуть провести бій восени

Боб Арум

Бій між українським чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченком і чемпіоном світу у восьми вагових категоріях філіппінцем Менні Пакьяо може відбутися восени.

Про заявив промоутер боксерів Боб Арум.

"Були дискусії по бою Ломаченко - Пакьяо, але батько українця не хоче, щоб його син змінив вагову категорію", - сказав він.

"Ломаченко боксуватиме в легкій вазі, філіппінець проведе свій бій, а вже восени, можливо, вони зустрінуться між собою", - заявив Арум в коментарі boxingscene.com.

Нагадаємо, що напередодні з'явилася інформація про те, що легендарний чемпіон хоче битися з Ломаченком.

При цьому, менеджер українця заявив, що цього бою не буде.
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