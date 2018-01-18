Усик: Скучив за боксом

Чемпіон світу за версією WBO українець Олександр Усик з нетерпінням очікує на поєдинок проти Майріса Бріедіса 27 січня.

Про це боксер важкої категорії (до 90,8 кг) розповів під час прес-конференції у Києві.

"Розумію, що зараз занадто багато уваги до цього бою. Але я не звертаю уваги на те, що говорять та пишуть. Не буду говорити, хто фаворит. Все відбудеться 27 січня. Я вийду та просто робитиму улюблену справу - боксуватиму", - заявив Усик.

"Я вже скучив за боксом. Спаринги - це спаринги, а бій - це інше", - резюмував українець.

Також за словами Усика, Бріедіс під час зустрічі у Ризі на прес-конференції справив позитивні враження.

"Майріс - простий, адекватний хлопець. Він не базікає дурниці, як це робив Марко (Марко Хук - попередній суперник Усика - ред.).

Нагадаємо, бій відбудеться у рамках півфіналу WBSS, у разі перемоги Усик зможе забрати пояс чемпіона світу за версією WBC, яким володіє Бріедіс.

Раніше повідомлялося, що під час прес-конференції Усик наїхав на журналістку через запитання про Крим.