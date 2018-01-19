Чому брати Клички так і не зустрілися в рингу: Усик дав жартівливу відповідь

Володимир та Віталій Клички

Олександр Усик на місці братів Володимира та Віталія Кличків провів би очний бій, щоб заробити грошей.

Про під час прес-конференції у Києві жартома заявив сам чемпіон світу за версією WBO у важкій ваговій категорії, відповідаючи на питання, чому Клички так і не зійшлися у рингу.

"Чому вони не зустрілися? Ну, тому що пообіцяли мамі не робити цього. Хоча я б на їхньому місці домовився, що хтось програє та "зрубив" би кеш", - пожартував Усик.

"А якщо серйозно, то навіщо братам бити одне одного, якщо навкруги повно людей, яких можна побити?", - резюмував боксер.

Нагадаємо, Віталій Кличко провів останній бій у 2012 році, а Володимир - у 2017-му.

Раніше повідомлялося, що під час прес-конференції Усик наїхав на журналістку через запитання про Крим.

Як відомо, 27 січня у Ризі Усик проведе бій у рамках півфіналу WBSS проти латвійця Майріса Бріедіса.