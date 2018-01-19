Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
524 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
19.01.2018  00:48

Чому брати Клички так і не зустрілися в рингу: Усик дав жартівливу відповідь

 Володимир та Віталій Клички

Олександр Усик на місці братів Володимира та Віталія Кличків провів би очний бій, щоб заробити грошей.

Про під час прес-конференції у Києві жартома заявив сам чемпіон світу за версією WBO у важкій ваговій категорії, відповідаючи на питання, чому Клички так і не зійшлися у рингу. 

"Чому вони не зустрілися? Ну, тому що пообіцяли мамі не робити цього. Хоча я б на їхньому місці домовився, що хтось програє та "зрубив" би кеш", - пожартував Усик. 

"А якщо серйозно, то навіщо братам бити одне одного, якщо навкруги повно людей, яких можна побити?", - резюмував боксер. 

Нагадаємо, Віталій Кличко провів останній бій у 2012 році, а Володимир - у 2017-му.

Раніше повідомлялося, що під час прес-конференції Усик наїхав на журналістку через запитання про Крим

Як відомо, 27 січня у Ризі Усик проведе бій у рамках півфіналу  WBSS проти латвійця Майріса Бріедіса.
Читай також
Володимир Кличко розповів, скільки обдумував можливість реваншу з Джошуа
Український чемпіон світу мріє про бій з кривдником Кличка
Володимир Кличко: Я передав естафету молодому леву
Віталій Кличко включений до Залу слави боксу


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
08:22
Футбол. Футболіст Шахтаря залишив Маріуполь
07:37
Теніс. Світоліна: У Костюк великие майбутнє
07:14
Хокей. Відомій спортивній споруді у Києві дадуть друге життя
05:51
Теніс. Світоліна завершила казку Костюк на Australian Open
00:48
Бокс. Чому брати Клички так і не зустрілися в рингу: Усик дав жартівливу відповідь
00:32
Футбол. Реал без Роналду ледве переміг Леганес у матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії
18.01.2018
23:28
Хокей. Палац спорту у Києві вчергове відремонтували: стали відомі подробиці
22:57
Теніс. Українці на Australian Open: розклад матчів третього кола, прогноз букмекерів
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!