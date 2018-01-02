110 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.01.2018 16:22
В оновленому рейтингу WBA чотирі українця
|Артем Далакян
Континентальний чемпіон, боксер промоутерської компанії Union Boxing Promotion Артем Далакян (15-0, 11 КО) продовжує займати першу сходинку рейтингу Всесвітньої боксерської Асоціації WBA, що дає право на чемпіонський бій у найлегшій вазі.
Крім Далакяна в рейтингу присутні ще 3 українські боксери, повідомляє прес-служба WBA.
Олександр Гвоздик залишився на третьому місці в своїй категорії.
Олександр Єгоров піднявся на п'яте місце, а Валентин Головко з'явився в рейтингу на 15-му місці в напівсередній вазі.
Нагадаємо, що раніше Олександр Гвоздик заявив про те, що в 2018 році стане чемпіоном світу.
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