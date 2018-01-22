244 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.01.2018 18:30
Усик каже, що до бою з Брієдісом готувався у звичному режимі
Олександр Усик до півфінального бою в WBSS проти Майріса Брієдіса готувався у звичному режимі.
Про це український боксер розповів виданню Boxingscene.
"Це мій найсерйозніший на сьогоднішній день поєдинок, оскільки на кону стоїть об'єднання титулів", - сказав він.
"У мене був звичайний хороший тренувальний табір, але якоїсь особливої підготовки до бою конкретно проти Майріс Брієдіса не було", - підсумував Усик.
Раніше повідомлялося, що Усик прибув до Риги на бій з Брієдісом.
Додамо, що раніше стало відомо, скільки Усик може заробити за бій з Брієдісом.
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