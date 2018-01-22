Усик каже, що до бою з Брієдісом готувався у звичному режимі

Олександр Усик до півфінального бою в WBSS проти Майріса Брієдіса готувався у звичному режимі.

Про це український боксер розповів виданню Boxingscene.

"Це мій найсерйозніший на сьогоднішній день поєдинок, оскільки на кону стоїть об'єднання титулів", - сказав він.

"У мене був звичайний хороший тренувальний табір, але якоїсь особливої підготовки до бою конкретно проти Майріс Брієдіса не було", - підсумував Усик.

Раніше повідомлялося, що Усик прибув до Риги на бій з Брієдісом.

Додамо, що раніше стало відомо, скільки Усик може заробити за бій з Брієдісом.