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24.01.2018  18:19

Ломаченко назвав найбажанішого суперника. ВІДЕО

 Роберт Істер та Василь Ломаченко

26-річний американець Роберт Істер є найбажанішим суперником для українця Василя Ломаченка.

Про це заявив сам боксер в інтерв'ю boxing.ua.

"От після того, що я прочитав учора, а я ж дуже амбіційний хлопець, от цей Роберт Істер, ця "шпала" зростом у 1,80 є найбажанішим суперником. Він сказав, що я ніколи не дам згоду на бій. Так от, я хочу цей бій! Тепер він на моєму радарі",  - заявив Ломаченко.

Нагадаємо, чемпіон світу у легкій вазі (до 61,2 кг) Роберт Істер заявив, що Ломаченко не зможе перемогти його через недостатні фізічні дані. 

Раніше Ломаченко відверто висловився про можливий бій із Менні Пак'яо.

Також стало відомо, що Ломаченко проведе свій наступний бій у квітні.
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