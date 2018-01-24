Ломаченко відверто розповів про перехід в іншу вагову категорію

Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко планує перейти у легку вагову категорію (до 61,2 кг).

Про це він заявив в інтерв'ю boxing.ua.

"Мої амбіції у боксі - я би хотів, щоб кожен бій був чемпіонським. Я б хотів підніматися по категоріях та об'єднувати титули. Не вийшло у 57 кг (навілегкій вазі - ред.) - перейшов у 59 кг (другій напівлегкій вазі - ред.). Зараз я перейду у 61 (61,2 кг, легка вага - ред.). І начебто там хлопці усі зацікавлені у боях зі мною. Я сподіваюсь, вони будуть тримати своє слово", - заявив Ломаченко.

Також Ломаченко зізнався, що найвища категорія, у якій він себе бачить - до 63,5 кг.

"Я себе не бачу у 66,7 кг. Але хтозна, як воно буде. Чесним шляхом, я не зможу піти у вищу категорію. Можна звісно, зникнути десь на півроку, "качнутися" і перейти у 66,7. Але це - не чесно", - додав українець.

Нагадаємо, Ломаченко вже ставав володарем пояса чемпіона світу WBO у категорії до 57,2 кг, а також декілька разів захищав титул цієї ж організації у категорії до 59 кг.

Раніше Ломаченко назвав найбільш бажаного суперника у легкій вазі.

Також Ломаченко називав умови переходу із категорії до 59 кг до легкого дивізіону.