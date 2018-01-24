Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
638 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
24.01.2018  19:35

Ломаченко відверто розповів про перехід в іншу вагову категорію

 Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко планує перейти у легку вагову категорію (до 61,2 кг). 

Про це він заявив в інтерв'ю boxing.ua.

"Мої амбіції у боксі - я би хотів, щоб кожен бій був чемпіонським. Я б хотів підніматися по категоріях та об'єднувати титули. Не вийшло у 57 кг (навілегкій вазі - ред.) - перейшов у 59 кг (другій напівлегкій вазі - ред.). Зараз я перейду у 61 (61,2 кг, легка вага - ред.). І начебто там хлопці усі зацікавлені у боях зі мною. Я сподіваюсь, вони будуть тримати своє слово", - заявив Ломаченко.

Також Ломаченко зізнався, що найвища категорія, у якій він себе бачить - до 63,5 кг. 

"Я себе не бачу у 66,7 кг. Але хтозна, як воно буде. Чесним шляхом, я не зможу піти у вищу категорію. Можна звісно, зникнути десь на півроку, "качнутися" і перейти у 66,7. Але це - не чесно", - додав українець.

Нагадаємо, Ломаченко вже ставав володарем пояса чемпіона світу WBO у категорії до 57,2 кг, а також декілька разів захищав титул цієї ж організації у категорії до 59 кг.

Раніше Ломаченко назвав найбільш бажаного суперника у легкій вазі.

Також Ломаченко називав умови переходу із категорії до 59 кг до легкого дивізіону.
Читай також
Ломаченко - Пак'яо: промоутер розповів, що заважає проведенню супербою
Загнав старого не в його вагову категорію: Ломаченко про можливий бій із Пакьяо
Ломаченко не буде знущатися над легендою: менеджер українця про можливий бій проти Пакьяо
Ломаченко став на крок ближчим до Залу боксерської слави
Хто переможе Ломаченка: у США назвали ім'я боксера


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
21:10
Футбол. Гравець Динамо тренується з Вересом
20:55
Футбол. Легендарний голкіпер повернувся до тренувань. ВІДЕО
20:33
Футбол. Динамо готове відпустити свого лідера?
20:01
Футбол. Став відомий календар збірної України в Лізі націй
19:46
Футбол. Верес звільнив тренера через підозру в договорняку?
19:35
Бокс. Ломаченко відверто розповів про перехід в іншу вагову категорію
19:27
Футбол. Екс-гравець Вереса пройде перегляд в клубі Максимова
19:13
Футбол. Збірна України у Лізі націй: екс-тренер синьо-жовтих оцінив жеребкування
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!