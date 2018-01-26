Відомий боксер з України допомагає Гвоздику готуватись до важливого бою

Ісмаїл Сіллах

Під час підготовки до бою із французом Мехді Амаром українцю Олександру Гвоздику допомагає досвідчений Ісмаїл Сіллах.

Колишній претендент на титул чемпіона світу у напівважкій ваговій категорії (до 79,3 кг) бере участь у спарингах.

Про це Сіллах, який у 2013 році у чемпіонському поєдинку був нокаутований росіянином Сєргєєм Ковальовим, повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Допомагаю команді Гвоздика досягнути своєї цілі", - написав Сіллах та розмістив фото із перспективним українським бійцем.

Гвоздик зустрінеться із Амаром 17 березня у Нью-Йорку. На кону двобою буде стояти тимчасовий пояс WBC у категорії до 79,2 кг.

Цікаво, що Сіллах у 2015 році брав участь у тренувальному таборі Володимира Кличка під час його підготовки до бою із Тайсоном Ф'юрі, який, як відомо, Кличко програв.

Сіллах в своєму останньому поєдинку на профірингу жорстко програв у листопаді росіянину Алєксєю Папіну, а згодом натякнув про завершення кар'єри. Проте, як бачимо, він не залишив бокс. Додамо, що в активі Сіллаха - доволі непогана кар'єра в аматорах. Так, у 2005 році він завоював срібло ЧС, а у 2006-му став чемпіоном Європи.