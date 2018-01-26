Відомий боксер з України допомагає Гвоздику готуватись до важливого бою
|Ісмаїл Сіллах
Під час підготовки до бою із французом Мехді Амаром українцю Олександру Гвоздику допомагає досвідчений Ісмаїл Сіллах.
Колишній претендент на титул чемпіона світу у напівважкій ваговій категорії (до 79,3 кг) бере участь у спарингах.
Про це Сіллах, який у 2013 році у чемпіонському поєдинку був нокаутований росіянином Сєргєєм Ковальовим, повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Допомагаю команді Гвоздика досягнути своєї цілі", - написав Сіллах та розмістив фото із перспективним українським бійцем.
Гвоздик зустрінеться із Амаром 17 березня у Нью-Йорку. На кону двобою буде стояти тимчасовий пояс WBC у категорії до 79,2 кг.
Цікаво, що Сіллах у 2015 році брав участь у тренувальному таборі Володимира Кличка під час його підготовки до бою із Тайсоном Ф'юрі, який, як відомо, Кличко програв.
Сіллах в своєму останньому поєдинку на профірингу жорстко програв у листопаді росіянину Алєксєю Папіну, а згодом натякнув про завершення кар'єри. Проте, як бачимо, він не залишив бокс. Додамо, що в активі Сіллаха - доволі непогана кар'єра в аматорах. Так, у 2005 році він завоював срібло ЧС, а у 2006-му став чемпіоном Європи.
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