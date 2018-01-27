Арум: Ломаченко буде так само неймовірним і у новій ваговій категорії

Василь Ломаченко

Українець Василь Ломаченко не втратить ні силу, ні звичну яскравість та видовищність після переходу у легку вагову категорію.

Таку заяву зробив промоутер Ломаченка Боб Арум.

"Ломаченко був неймовірним у у 126 та 130 фунтах (відповідно вагові категорії до 57,2 та 59 кг - ред.). Зараз він переходить у 135 фунтів (легка вагова категорія до 61,2 кг - ред). І я думаю, що він підтвердить мою думку, що у цьому дивізіоні він буде так само чудовим. Але нам треба побачити це", - вважає Арум.

Також Арум зізнався, що Ломаченко хоче одразу зустрітися із володарем титулу у легкій вазі. Наприклад, із Хорхе Лінаресом із Венесуели, пише BoxingScene.

Раніше Арум заявив, що бій наступний Ломаченка відбудеться 28 квітня і це не буде протистояння із легендарним Менні Пак'яо.

Також Ломаченко відверто розповів про можлививй перехід у легку вагову категорію.