397 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.01.2018 23:36
Українець буде битися проти екс-чемпіона світу у середній вазі
Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко наступний бій проведе 28 квітня проти американця Деметріуса Андраде.
Поєдинок повинен відбутися на арені Barclays Center у Нью-Йорку в андеркарті матчу Деніела Джейкобса, повідомляє Boxing24.
Нагадаємо, що бій із екс-чемпіоном світу за версією WBO Андраде мав відбутися ще у грудні минулого року, проте в останній момент команда американця вийшла з переговорів.
Свій попередній бій Дерев'янченко провів в серпні, здобувши перемогу над Туреано Джонсоном технічним нокаутом, пише СпортАрена.
20 січня миколаївець мав зустрітися із Дашоном Джонсоном, проте через хворобу не зміг вийти на бій.
Раніше була інформація, що Дерев'янченко зустрінеться з переможцем реваншу Головкін - Альварес.
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