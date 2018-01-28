712 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.01.2018 02:06
Історична перемога Усика над Брієдісом: повне відео яскравого бою
|Олександр Усик/WBSS Twitter
27 січня у Ризі Олександр Усик рішенням суддів переміг Майріса Брієдіса у важкому півфінальному поєдинку WBSS.
Один із суддів дали рівний рахунок 114-114, а двоє - 115:113 на користь українця.
Таким чином, Усик вийшов у фінал турніру, а також зробив те, що до цього вдавалося зробити лише Володимиру Кличку - став володарем більш ніж одного чемпіонського пояса. Тепер у його активі - титул WBO та WBC.
Пропонуємо вашій увазі повне відео бою.
Нагадаємо, що у фіналі Усик зустрінеться із переможцем пари Мурат Гассієв (Росія) - Юніоер Дортікос (Куба).
Більше про поєдинок читайте у матеріалі Чемпіона Усик - Брієдіс: хроніка півфінального бою WBSS, онлайн
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