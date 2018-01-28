Історична перемога Усика над Брієдісом: повне відео яскравого бою

Олександр Усик/WBSS Twitter

27 січня у Ризі Олександр Усик рішенням суддів переміг Майріса Брієдіса у важкому півфінальному поєдинку WBSS.

Один із суддів дали рівний рахунок 114-114, а двоє - 115:113 на користь українця.

Таким чином, Усик вийшов у фінал турніру, а також зробив те, що до цього вдавалося зробити лише Володимиру Кличку - став володарем більш ніж одного чемпіонського пояса. Тепер у його активі - титул WBO та WBC.

Пропонуємо вашій увазі повне відео бою.

Нагадаємо, що у фіналі Усик зустрінеться із переможцем пари Мурат Гассієв (Росія) - Юніоер Дортікос (Куба).

Більше про поєдинок читайте у матеріалі Чемпіона Усик - Брієдіс: хроніка півфінального бою WBSS, онлайн