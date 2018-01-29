575 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.01.2018 19:50
Українець побив рекорд легендарного Холіфілда
|Олександр Усик / Boxingscene.com
Олександр Усик оновив рекорд Евандера Холіфілда за швидкістю об'єднання чемпіонських поясів у важкій вазі.
Український боксер об'єднав пояси в 14-му бою на профі-рингу, в той час як американець зробив це в своєму 15-му поєдинку ще в далекому 1987 році.
Раніше повідомлялося, що Олександр Усик у важкому бою здобув перемогу над Майрісом Брієдісом.
Після бою Усик зізнався, що це були найважчі 12 раундів, які він проводив.
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