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29.01.2018  19:50

Українець побив рекорд легендарного Холіфілда

Олександр Усик / Boxingscene.com

Олександр Усик оновив рекорд Евандера Холіфілда за швидкістю об'єднання чемпіонських поясів у важкій вазі.

Український боксер об'єднав пояси в 14-му бою на профі-рингу, в той час як американець зробив це в своєму 15-му поєдинку ще в далекому 1987 році.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик у важкому бою здобув перемогу над Майрісом Брієдісом.

Після бою Усик зізнався, що це були найважчі 12 раундів, які він проводив.
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