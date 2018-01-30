Стала відомою дата супердвобою Головкін - Альварес

Реванш між Гєннадієм Головкіним та Саулем Альваресом пройде 5 травня 2018 року.

Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, перший поєдинок між боксерами відбувся у вересні 2017 року і завершився нічиєю.

Раніше була інформація, що WBC санкціонувала реванш між Альваресом і Головкіним.

Пізніше стало відомо, що реванш пройде навесні 2018 року.