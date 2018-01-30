504 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.01.2018 00:47
Стала відомою дата супердвобою Головкін - Альварес
Реванш між Гєннадієм Головкіним та Саулем Альваресом пройде 5 травня 2018 року.
Про це повідомляє ESPN.
Нагадаємо, перший поєдинок між боксерами відбувся у вересні 2017 року і завершився нічиєю.
HBO has officially announced #CaneloGGG2 May 5th 2018— BOXINGLOVE (@BoxingLove3003) 29 січня 2018 р.
.#Canelo #GGG #BoxingLove #Boxing #BoxingGraphics #BoxingArt #BoxingLove3003 pic.twitter.com/XNLuvCnTT8
Раніше була інформація, що WBC санкціонувала реванш між Альваресом і Головкіним.
Пізніше стало відомо, що реванш пройде навесні 2018 року.
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