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30.01.2018  00:47

Стала відомою дата супердвобою Головкін - Альварес

 

Реванш між Гєннадієм Головкіним та Саулем Альваресом пройде 5 травня 2018 року.

Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, перший поєдинок між боксерами відбувся у вересні 2017 року і завершився нічиєю.

Раніше була інформація, що WBC санкціонувала реванш між Альваресом і Головкіним.

Пізніше стало відомо, що реванш пройде навесні 2018 року.
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