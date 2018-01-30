Усик впевнений, що його куму не потрібно битися з Пакьяо

Менні Пакьяо

Василю Ломаченку не потрібен бій проти легендарного Менні Пакьяо.

Про це заявив чемпіон світу за версіями WBC і WBO у важкій вазі Олександр Усик.

"Особисто моя думка, цей бій не потрібен. Василь трохи інша людина і спортсмен. Йому потрібні сильні молоді хлопці, у яких є пояси, а не бити Менні, ветерана, і за його рахунок робити ім'я", - сказав Олександ.

"Цей бій потрібен Бобу Аруму, і, я думаю, що люди розділяться на дві половини. Одні будуть говорити: "Так, Василь сильний, він переміг Пакьяо". Інші скажуть: "Та ні, який сильний, якщо він побив старого", - зазначив Усик.

"Я думаю, що це розмови, нехай інші хлопці збираються в купу, будуть справжніми чоловіками і виходять боксувати проти Василя", - цитує боксера Boxing.ua.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко і Пакьяо можуть провести бій восени.