Можливий суперник Усика зізнався, що хоче отримати громадянство Росії

Юніер Дортикос

Кубинець Юніер Дортикос, який може стати суперником Олександра Усика у фіналі WBSS, зробив несподівану заяву про Росію.

Боксер розповів, що не проти прийняти російське громадянство після півфінального поєдинку змагань проти Мурата Гассієва з Росії.

"У мене багато друзів у Росії, є друг, з яким ми не раз спарингували - Дмитро Кудряшов", - розповів Дортикос.

"Я багато разів приїжджав сюди, одного разу ще коли був підлітком в 16 років. Радянська школа боксу дала мені великий досвід. Мені дуже подобається бути тут, працювати з російськими спортсменами. У майбутньому, думаю, після нашого бою, можливо, я б теж захотів стати російським громадянином", - зізнався кубинець в інтерв'ю Федерації боксу РФ.

Нагадаємо, Усик переміг у півфіналі WBSS латвійця Майріса Брієдіса.