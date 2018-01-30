Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
366 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
30.01.2018  21:30

Можливий суперник Усика зізнався, що хоче отримати громадянство Росії

 Юніер Дортикос

Кубинець Юніер Дортикос, який може стати суперником Олександра Усика у фіналі WBSS, зробив несподівану заяву про Росію.

Боксер розповів, що не проти прийняти російське громадянство після півфінального поєдинку змагань проти Мурата Гассієва з Росії.

"У мене багато друзів у Росії, є друг, з яким ми не раз спарингували - Дмитро Кудряшов", - розповів Дортикос.

"Я багато разів приїжджав сюди, одного разу ще коли був підлітком в 16 років. Радянська школа боксу дала мені великий досвід. Мені дуже подобається бути тут, працювати з російськими спортсменами. У майбутньому, думаю, після нашого бою, можливо, я б теж захотів стати російським громадянином", - зізнався кубинець в інтерв'ю Федерації боксу РФ.

Нагадаємо, Усик переміг у півфіналі WBSS латвійця Майріса Брієдіса.
Читай також
Потенційний суперник Усика нокаутував свого тренера. ВІДЕО
Про бій Усик - Брієдіс зняли документальний фільм
Усик: Через декілька днів запишу помилки на папір і буду їх виправляти
Порошенко привітав Усика з перемогою
Легендарний американський боксер хоче отримати російське громадянство


Останні публікації
30.01.2018
Футбол

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі

Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
 
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
Усі публікації
Новини
22:32
Футбол. Перспективний гравець Динамо розповів про свою травму
22:14
Футбол. Стало відомо, де Шахтар шукає потенційну заміну для лідера
21:51
Бокс. У США заявили про готовність організувати ще один супербій для Ломаченка
21:30
Бокс. Можливий суперник Усика зізнався, що хоче отримати громадянство Росії
21:05
Футбол. Динамо підтвердило підписання гравця збірної Перу
20:54
Футзал. Драма у грі Словенія - Сербія, Росія проти Польщі. Матчі 1-го туру Євро-2018
20:37
Футбол. Ман Сіті підписав захисника, заплативши рекордну суму
20:19
Футбол. Перуанець повідомив про підписання контракту із Динамо
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!