Можливий суперник Усика зізнався, що хоче отримати громадянство Росії
|Юніер Дортикос
Кубинець Юніер Дортикос, який може стати суперником Олександра Усика у фіналі WBSS, зробив несподівану заяву про Росію.
Боксер розповів, що не проти прийняти російське громадянство після півфінального поєдинку змагань проти Мурата Гассієва з Росії.
"У мене багато друзів у Росії, є друг, з яким ми не раз спарингували - Дмитро Кудряшов", - розповів Дортикос.
"Я багато разів приїжджав сюди, одного разу ще коли був підлітком в 16 років. Радянська школа боксу дала мені великий досвід. Мені дуже подобається бути тут, працювати з російськими спортсменами. У майбутньому, думаю, після нашого бою, можливо, я б теж захотів стати російським громадянином", - зізнався кубинець в інтерв'ю Федерації боксу РФ.
Нагадаємо, Усик переміг у півфіналі WBSS латвійця Майріса Брієдіса.
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