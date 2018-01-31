Якщо ти справді хочеш цього, то я чекаю: Ломаченко викликав чемпіона WBA на бій

Українець Василь Ломаченко хоче матчу із венесуельцем Хорхе Лінаресом, який володіє титулом чемпіона світу WBA у легкій вазі (до 61,2 кг).

На своїй сторінці в Instagram Ломаченко звернувся до потенційного суперника, викликавши його на бій.

"Проси і ти отримаєш. Хорхе Лінарес, давай проведемо бій у вазі 135 фунтів (легка вага, до 61,2 кг - ред). Я терпляче очікую твоєї відповіді, якщо ти справді хочеш цього", - написав Ломаченко.

Раніше повідомлялося, що промоутер Лінареса, відомий у минулому боксер Оскар де ла Хойа заявив про реальну можливість провести бій із Ломаченком.

Як повідомлялося, раніше промоутер українця Боб Арум заявив, що бій наступний Ломаченка відбудеться 28 квітня і це не буде протистояння із легендарним Менні Пак'яо.

Також Ломаченко відверто розповів про перехід у легку вагову категорію.