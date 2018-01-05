152 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.01.2018 15:15
Український боксер битиметься за молодіжний титул WBC Silver
|Владислав Сіренко
Перспективний український надважковаговик Владислав Сіренко (4-0, 3 КО) проведе свій наступний бій 23 лютого в ПАР.
Суперник Сіренко поки невідомий, але вже відомо, що це буде бій за молодіжний титул WBC Silver в надважкій вазі, пише boxingnews.com.ua.
Нагадаємо, що в своєму попередньому бою, який відбувся в листопаді, Владислав Сіренко переміг одноголосним рішенням суддів американця Джамала Вудса.
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