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05.01.2018  15:15

Український боксер битиметься за молодіжний титул WBC Silver

Владислав Сіренко

Перспективний український надважковаговик Владислав Сіренко (4-0, 3 КО) проведе свій наступний бій 23 лютого в ПАР.

Суперник Сіренко поки невідомий, але вже відомо, що це буде бій за молодіжний титул WBC Silver в надважкій вазі, пише boxingnews.com.ua.

Нагадаємо, що в своєму попередньому бою, який відбувся в листопаді, Владислав Сіренко переміг одноголосним рішенням суддів американця Джамала Вудса.
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