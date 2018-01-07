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07.01.2018  16:17

Ще один український боксер може стати чемпіоном світу

Артем Далакян

Український боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) проведе бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі.

Його суперником стане колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях американець Брайан Вілорія (38-5, 23 КО).

Бій Артема Далакяна з Брайаном Вілорією відбудеться 24 лютого в Інглвуді, США, пише boxingnews.com.ua.

Раніше повідомлялося, що український боксер битиметься за молодіжний титул WBC Silver.
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