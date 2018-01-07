666 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.01.2018 16:17
Ще один український боксер може стати чемпіоном світу
|Артем Далакян
Український боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) проведе бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі.
Його суперником стане колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях американець Брайан Вілорія (38-5, 23 КО).
Бій Артема Далакяна з Брайаном Вілорією відбудеться 24 лютого в Інглвуді, США, пише boxingnews.com.ua.
Раніше повідомлялося, що український боксер битиметься за молодіжний титул WBC Silver.
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