Ще один український боксер може стати чемпіоном світу

Артем Далакян

Український боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) проведе бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі.

Його суперником стане колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях американець Брайан Вілорія (38-5, 23 КО).

Бій Артема Далакяна з Брайаном Вілорією відбудеться 24 лютого в Інглвуді, США, пише boxingnews.com.ua.

Раніше повідомлялося, що український боксер битиметься за молодіжний титул WBC Silver.