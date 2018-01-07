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07.01.2018  18:12

Sky Sports вимагає від глядача 85 тисяч євро за стрім бою Кличко - Джошуа

 

Sky Sports вимагає від глядача 85 тисяч євро за те, що його друг стрімив бій Кличко - Джошуа в Facebook Live.

34-річний житель Англії Крейг Фостер дивився бій в компанії друзів, сплативши підписку на канал. За словами Фостера, один з приятелів використовував його iPad для стріму, який дивилося більше 4 тисяч чоловік.

"Sky Sports вимагають імена і адреси моїх друзів, але я не буду їх підставляти. Я візьму провину на себе. Знаю, що стрімити бої - неправильно. Я не зупинив друга, але в цей момент я дивився бокс. Я звичайний хлопець, який трохи випив в компанії друзів", - говорить Крейг.

Надалі, Sky Sports зменшила суму рахунку з 85 до 5 тисяч євро. Якщо Крейг Фостер і телеканал не вирішать питання між собою, згідно із законом Англії глядачеві може загрожувати від 10 років в'язниці, пише ua.tribuna.com.

Як відомо, бій Кличко - Джошуа увійшов у черговий рейтинг 2017 року. 

Також була інформація, що поєдинок визнаний найкращим в 2017 році за версією HBO.
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