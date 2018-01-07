184 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.01.2018 20:54
Бій Ломаченка і Гарсії відбудеться, але не варто поспішати, - промоутер
|Василь Ломаченко і Майкі Гарсія / BoxingScene.com
Бій Василя Ломаченка і Майкі Гарсії відбудеться не раніше, ніж через рік.
Про це заявив промоутер Гарсії Річард Шафер.
"В цьому випадку слід почекати близько року. Всі хочуть бачити цей бій, і я впевнений, що він відбудеться", - зазначив промоутер.
"Але поспіх у цій справі був би помилкою. І це говорить той, хто не любить відкладати бої в довгий ящик. Але в даному випадку правильним було б проявити терпіння", - цитує Шафера isport.ua.
Як відомо, раніше Гарсія зухвало порівняв себе із Мейвезером.
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