Бій Ломаченка і Гарсії відбудеться, але не варто поспішати, - промоутер

Василь Ломаченко і Майкі Гарсія / BoxingScene.com

Бій Василя Ломаченка і Майкі Гарсії відбудеться не раніше, ніж через рік.

Про це заявив промоутер Гарсії Річард Шафер.

"В цьому випадку слід почекати близько року. Всі хочуть бачити цей бій, і я впевнений, що він відбудеться", - зазначив промоутер.

"Але поспіх у цій справі був би помилкою. І це говорить той, хто не любить відкладати бої в довгий ящик. Але в даному випадку правильним було б проявити терпіння", - цитує Шафера isport.ua.

Як відомо, раніше Гарсія зухвало порівняв себе із Мейвезером.