Український боксер свій перший після поразки бій проведе в США

Іван Голуб

Боксер напівсередньої ваги Іван Голуб свій наступний бій проведе 20-го січня в Нью-Йорку в рамках вечора боксу, який транслюватиме канал Showtime.

Поєдинок буде восьмираундовим, а суперник Івана поки невідомий, пише boxing-mma.com.

Для Голуба цей поєдинок стане поверненням на ринг після першої в кар'єрі поразки.

В останньому своєму успішному бою Голуб нокаутував Стівенсона.