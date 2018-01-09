471 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]09.01.2018 22:52
Український боксер свій перший після поразки бій проведе в США
|Іван Голуб
Боксер напівсередньої ваги Іван Голуб свій наступний бій проведе 20-го січня в Нью-Йорку в рамках вечора боксу, який транслюватиме канал Showtime.
Поєдинок буде восьмираундовим, а суперник Івана поки невідомий, пише boxing-mma.com.
Для Голуба цей поєдинок стане поверненням на ринг після першої в кар'єрі поразки.
В останньому своєму успішному бою Голуб нокаутував Стівенсона.
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