Ломаченко назвав умови для проведення бою із Пак'яо

Василь Ломаченко та Менні Пак'яо

Бій між українцем Василем Ломаченком та легендарним філіппінцем Менні Пак'яо малоймовірний.

Про це заявив український боксер під час прес-конференції у Києві.

За словами Ломаченка, у першу чергу він зважає на вік Пак'яо, якому недавно виповнилося 39.

"Пак'яо боксує у категорії 66,7 кг і викликати його у 61-63 (категорії до 61,2 та 63,5 кг - ред.) - недостойно. Якщо вже доводити щось, то я сам маю перейти у напівсередню вагу, а я до цього не готовий", - заявив Ломаченко.

Нагадаємо, що промоутер Боб Арум раніше заявив, що бій між Ломаченком та Пак'яо може відбутися восени 2018 року.

Також Арум додав, що саме заважає проведенню цього супердвобою.