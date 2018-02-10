251 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]10.02.2018 22:22
Ломаченко назвав умови для проведення бою із Пак'яо
|Василь Ломаченко та Менні Пак'яо
Бій між українцем Василем Ломаченком та легендарним філіппінцем Менні Пак'яо малоймовірний.
Про це заявив український боксер під час прес-конференції у Києві.
За словами Ломаченка, у першу чергу він зважає на вік Пак'яо, якому недавно виповнилося 39.
"Пак'яо боксує у категорії 66,7 кг і викликати його у 61-63 (категорії до 61,2 та 63,5 кг - ред.) - недостойно. Якщо вже доводити щось, то я сам маю перейти у напівсередню вагу, а я до цього не готовий", - заявив Ломаченко.
Нагадаємо, що промоутер Боб Арум раніше заявив, що бій між Ломаченком та Пак'яо може відбутися восени 2018 року.
Також Арум додав, що саме заважає проведенню цього супердвобою.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій