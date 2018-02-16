Потенційний суперник Ломаченка запевняє, що готовий битися з українцем
|Хорхе Лінарес / BoxingScene
Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес готовий битися з українцем Василем Ломаченком.
Про це він написав у своєму Твіттері.
@VasylLomachenko I know you are ready for May 12. Also I am too. I don’t want politics to interfere with our bout. I will tell my promoter @GoldenBoyBoxing no matter what will take the fight for the benefit of boxing and the fans. #teamlinares— #TheKingJorge 👑 (@JorgeLinares) 15 лютого 2018 р.
""Ломаченко. Знаю, ти готовий битися 12 травня. Я теж готовий. Не хочу, щоб політика завадила проведенню нашого бою. Попрошу промоутера зробити бій 12 травня. Заради вболівальників і боксу", - написав Лінарес.
Раніше повідомлялося, що 12-го травня Ломаченко може провести пій проти Рея Бельтрана.
Нагадаємо, що Ломаченко яскраво висловився про можливий бій із Лінаресом.
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