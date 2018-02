Потенційний суперник Ломаченка запевняє, що готовий битися з українцем

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес готовий битися з українцем Василем Ломаченком.

Про це він написав у своєму Твіттері.

@VasylLomachenko I know you are ready for May 12. Also I am too. I don’t want politics to interfere with our bout. I will tell my promoter @GoldenBoyBoxing no matter what will take the fight for the benefit of boxing and the fans. #teamlinares