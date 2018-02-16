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16.02.2018  12:21

Потенційний суперник Ломаченка запевняє, що готовий битися з українцем

Хорхе Лінарес / BoxingScene

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес готовий битися з українцем Василем Ломаченком.

Про це він написав у своєму Твіттері.

""Ломаченко. Знаю, ти готовий битися 12 травня. Я теж готовий. Не хочу, щоб політика завадила проведенню нашого бою. Попрошу промоутера зробити бій 12 травня. Заради вболівальників і боксу", - написав Лінарес.

Раніше повідомлялося, що 12-го травня Ломаченко може провести пій проти Рея Бельтрана.

Нагадаємо, що Ломаченко яскраво висловився про можливий бій із Лінаресом.
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