Потенційний суперник Ломаченка запевняє, що готовий битися з українцем

Хорхе Лінарес / BoxingScene

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес готовий битися з українцем Василем Ломаченком.

Про це він написав у своєму Твіттері.

@VasylLomachenko I know you are ready for May 12. Also I am too. I don’t want politics to interfere with our bout. I will tell my promoter @GoldenBoyBoxing no matter what will take the fight for the benefit of boxing and the fans. #teamlinares — #TheKingJorge 👑 (@JorgeLinares) 15 лютого 2018 р.

""Ломаченко. Знаю, ти готовий битися 12 травня. Я теж готовий. Не хочу, щоб політика завадила проведенню нашого бою. Попрошу промоутера зробити бій 12 травня. Заради вболівальників і боксу", - написав Лінарес.

Раніше повідомлялося, що 12-го травня Ломаченко може провести пій проти Рея Бельтрана.

Нагадаємо, що Ломаченко яскраво висловився про можливий бій із Лінаресом.