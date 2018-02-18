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18.02.2018  13:16

Усик і Ломаченко підірвали мережу танцем на дні народження останнього. ВІДЕО

Василь Ломаченко й Олександр Усик

17 лютого український боксер Василь Ломаченко святкував совє 30-річчя.

На свято завітали відомі гості, зокрема і колега Ломаченка Олександр Усик.

У розпал вечора боксери станцювали під запальну музику.

"Це був підготовлений танець із минулого виступу", - пожартував Ломаченко.

Нагадаємо, що Усик став найкращим боксером місяця за версією WBC.
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