726 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.02.2018 13:16
Усик і Ломаченко підірвали мережу танцем на дні народження останнього. ВІДЕО
|Василь Ломаченко й Олександр Усик
17 лютого український боксер Василь Ломаченко святкував совє 30-річчя.
На свято завітали відомі гості, зокрема і колега Ломаченка Олександр Усик.
У розпал вечора боксери станцювали під запальну музику.
"Це був підготовлений танець із минулого виступу", - пожартував Ломаченко.
Нагадаємо, що Усик став найкращим боксером місяця за версією WBC.
Читай також
Останні публікації
17.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
15.02.2018
Футбол
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій