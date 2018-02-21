Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
147 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
21.02.2018  13:59

Зірковий американець передумав битися із Ломаченком

 Майкі Гарсія/BoxingScene

Зірковий американський боксер Майкі Гарсія не хоче зустрічатися із Василем Ломаченком - натомість усі його думки пов'язані із об'єднанням титулів.

Взявши ще один титул у напівлегкій ваговій категорії, він збирається перейти у популярний в США велтервейт (до 66,7 кг), заявив Гарсія у коментарі для BoxingScene.  

"Краще я буду битися із Ерролом Спенсом (чемпіон світу у середній вазі за версією IBF), ніж з Ломаченком. Це більший виклик для мене, вища вагова категорія. Можливо мене і не сприйматимуть серйозно, проте я маю наміри перейти у середню вагу. Можливо наприкінці цього року, можливо у 2019-му, але це станеться", - заявив Майкі. 

"Але для цього мені необхідно завершити із цими всіми боями у напівсередній вазі", - додав Гарсія. 

Нагадаємо, що Василь Ломаченко проведе наступний бій у легкій вазі (до 61,2 кг). Це буде дебютний поєдинок українця у цій ваговій категорії. Судячи з усього, Ломаченко битиметься із венесуельцем Хорхе Лінаресом.

Раніше Майкі Гарсія стверджував, що найближчим часом навряд чи зустрінеться із Ломаченком
Читай також
Ломаченко назвав шестизначну суму, яку йому пропонують за бій з Пак'яо
Ломаченко назвав умови для проведення бою із Пак'яо
Ломаченко - Пак'яо: відомий тренер із США зробив прогноз на можливу зустріч
Ломаченко - Лінарес: Арум розповів про переговори щодо організації супердвобою
Ломаченко на троні Гри Престолів чекає на бій з Лінаресом. ФОТО




Останні публікації
20.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
15.02.2018
Футбол

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
13.02.2018
Футбол

Ювентус - Тоттенгем. Хроніка і онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
14:33
Футбол. Путін, ти де? Скандальний італієць пожартував у Москві перед матчем Ліги Європи. ВІДЕО
14:20
Хокей. Чехія у драматичному матчі здолала США, вийшовши у півфінал. Інші матчі 1/4 фіналу
13:59
Бокс. Зірковий американець передумав битися із Ломаченком
13:38
Олімпіада. Досягнення короля біатлону на ОІ впало: визначився новий рекордсмен за кількістю медалей
13:19
Футбол. Алієв розповів, коли закінчить кар'єру футболіста та піде у тренери
12:59
Лижі. Історичний момент на ОІ-2018: американки несподівано обігнали шведок та норвежок у командному спринті
12:32
Футбол. Волинь підсилилася екс-гравцем Таврії
12:10
Хокей. Фінляндія залишила без медалей команду ОАР, завоювавши бронзу ОІ-2018
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!