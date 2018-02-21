Зірковий американець передумав битися із Ломаченком

Майкі Гарсія/BoxingScene

Зірковий американський боксер Майкі Гарсія не хоче зустрічатися із Василем Ломаченком - натомість усі його думки пов'язані із об'єднанням титулів.

Взявши ще один титул у напівлегкій ваговій категорії, він збирається перейти у популярний в США велтервейт (до 66,7 кг), заявив Гарсія у коментарі для BoxingScene.

"Краще я буду битися із Ерролом Спенсом (чемпіон світу у середній вазі за версією IBF), ніж з Ломаченком. Це більший виклик для мене, вища вагова категорія. Можливо мене і не сприйматимуть серйозно, проте я маю наміри перейти у середню вагу. Можливо наприкінці цього року, можливо у 2019-му, але це станеться", - заявив Майкі.

"Але для цього мені необхідно завершити із цими всіми боями у напівсередній вазі", - додав Гарсія.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко проведе наступний бій у легкій вазі (до 61,2 кг). Це буде дебютний поєдинок українця у цій ваговій категорії. Судячи з усього, Ломаченко битиметься із венесуельцем Хорхе Лінаресом.

Раніше Майкі Гарсія стверджував, що найближчим часом навряд чи зустрінеться із Ломаченком.