Українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA і посів один щабель з Усиком і Ломаченком

Артем Далакян

Український боксер Артем Далакян здобув перемогу над американцем Браяном Вілорією в поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг).

Далакян переміг у 12-раундовому поєдинку рішенням суддів - 118:109.

Боксер став 11-м українським чемпіоном світу за однією з найпрестижніших версій і 3-м чинним володарем титулу разом з Олександром Усикомом та Василем Ломаченком, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Далакян очолив рейтинг WBA.