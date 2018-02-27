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27.02.2018  22:02

Легендарний Пак'яо вирішив змінити тренера?

Пак'яо і Роуч

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо більше не буде працювати з досвідченим американським фахівцем Фреді Роучем.

BoxingScene повідомляє, що до бою проти Майка Альварадо боксер буде готуватися під керівництвом свого давнього друга Бубо Фернандеса, який працював асистентом в тренерській команді Роуча.

Роуч частково підтвердив цей факт, заявивши, що екс-чемпіон світу останнім часом ігнорує його телефонні дзвінки.

Таке рішення Менні пов'язують з невдалим виступом філіппінця в бою з Джефом Хорном, коли Пак'яо в липні минулого року сенсаційно програв маловідомому австралійцю і втратив титул WBO в напівсередній вазі.

Наступна поява Менні Паккьяо на рингу відбудеться 14 квітня в Лас-Вегасі в андеркарді бою Хорна проти колишнього абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі Теренса Кроуфорда, пише sportarena.com.

Раніше була інформація, що Василь Ломаченко назвав шестизначну суму, яку йому пропонують за бій з Пак'яо.




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