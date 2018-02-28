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28.02.2018  00:22

Українські боксери здобули три медалі на турнірі в Болгарії

 

Українські боксери завоювали дві золотих і одну срібну медалі на турнірі вищої категорії Странджа-2018 (Болгарія).

Золото дісталося Дмитру Замотаєву із Запоріжжя у вазі до 52 кг і Валерію Харламову з Одеси у вазі до 81 кг.

Срібло завоював Іван Данча, який представляє Львів, у вазі до 64 кг.

Раніше була інформація, що перспективний українець здобув чергову перемогу нокаутом.




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