Українські боксери здобули три медалі на турнірі в Болгарії

Українські боксери завоювали дві золотих і одну срібну медалі на турнірі вищої категорії Странджа-2018 (Болгарія).

Українські боксери здобули 3 нагороди на одному з найбільш престижних Міжнародних турнірів найвищої категорії - «Странджа-2018» (Болгарія)!💪🥊🥇🥇🥈🇺🇦



ЗОЛОТО:

Дмитро ЗАМОТАЄВ (52 кг, Запоріжжя)

Валерій ХАРЛАМОВ (81 кг, Одеса)



СРІБЛО:

Іван ДАНЧА (64 кг, Львів)



Вітаємо!👏👏👏 pic.twitter.com/QU0dAaaoAf — НОК України (@OlympicUA) 27 лютого 2018 р.

Золото дісталося Дмитру Замотаєву із Запоріжжя у вазі до 52 кг і Валерію Харламову з Одеси у вазі до 81 кг.

Срібло завоював Іван Данча, який представляє Львів, у вазі до 64 кг.

Раніше була інформація, що перспективний українець здобув чергову перемогу нокаутом.