42 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.02.2018 00:22
Українські боксери здобули три медалі на турнірі в Болгарії
Українські боксери завоювали дві золотих і одну срібну медалі на турнірі вищої категорії Странджа-2018 (Болгарія).
Українські боксери здобули 3 нагороди на одному з найбільш престижних Міжнародних турнірів найвищої категорії - «Странджа-2018» (Болгарія)!💪🥊🥇🥇🥈🇺🇦— НОК України (@OlympicUA) 27 лютого 2018 р.
ЗОЛОТО:
Дмитро ЗАМОТАЄВ (52 кг, Запоріжжя)
Валерій ХАРЛАМОВ (81 кг, Одеса)
СРІБЛО:
Іван ДАНЧА (64 кг, Львів)
Вітаємо!👏👏👏 pic.twitter.com/QU0dAaaoAf
Золото дісталося Дмитру Замотаєву із Запоріжжя у вазі до 52 кг і Валерію Харламову з Одеси у вазі до 81 кг.
Срібло завоював Іван Данча, який представляє Львів, у вазі до 64 кг.
Раніше була інформація, що перспективний українець здобув чергову перемогу нокаутом.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій